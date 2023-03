Il Coordinamento va in trasferta a Cittadella

I tifosi biancorossi si preparano per la prossima trasferta del Perugia. Dopo aver seguito la squadra in tanti anche a Bolzano per la gara con il Sudtirol, adesso i sostenitori del Grifo si stanno attivando per seguire anche la partita di sabato al "Tombolato" di Cittadella.

Sugli spalti dello stadio veneto ci saranno anche i Perugia Club. Il Centro di Coordinamento infatti fa sapere che sta organizzando la trasferta di Cittadella di sabato. Il prezzo del viaggio è di 30 euro, mentre la partenza è fissata per le 8 (si gioca alle 14) dal piazzale antistante il Centro Commerciale Borgonovo. Chi fosse interessato a seguire la formazione di Castori nella gara contro la squadra di Gorini con il Coordinamento può prenotare o chiedere informazioni contattando i seguenti numeri: 3387532481 (Mirco), 3476309097 (Stefano) e 3388389472 (Mauro).