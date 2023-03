Il Coordinamento va in trasferta a Bolzano

Il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs organizza la trasferta di Bolzano in programma domenica per la gara con il Sudtirol con fischio di inizio alle 15. Il prezzo del viaggio è di 40 euro, la partenza è fissata alle 7 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova.

Per chi fosse interessato a partecipare al viaggio per seguire il Grifo a Bolzano, può chiedere informazioni e può prenotarsi chiamando i seguenti numeri: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).