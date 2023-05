Il Coordinamento organizza la trasferta

Il centro di Coordinamento dei Perugia club sarà presente anche a Venezia, per l’ultima trasferta della stagione. Potrebbe essere la sfida della speranza, ma anche quella della condanna. Non importa, i tifosi saranno presenti per sostenere la squadra nella partita che vale un pezzo di futuro. I tifosi del Coordinamento organizzano il viaggio per la partita in programma sabato alle 14. Le prossime due giornate di campionato si giocheranno in contemporanea. Il prezzo del viaggio è di 30 euro, la partenza è fissata alle 7 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova.

Chi fosse interessato a seguire il Perugia insieme al centro di Coordinamento può chiedere informazioni e può prenotarsi contattando i seguenti

numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro

(338.8389472).