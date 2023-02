Il Coordinamento organizza la trasferta

Dopo il successo del Perugia nel derby con la Ternana, i biancorossi di Castori si preparano al prossimo ostacolo da superare, sono attesi da un’altra sfida tosta, sul campo del Pisa. L’appuntamento è in agenda venerdì sera, per il match che aprirà il turno di campionato. Anche in questa circostanza sono attesi tanti tifosi, che si stanno attivando per organizzare il viaggio. Tra questi c’è, come sempre, il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs che organizza la trasferta per l’anticipo. Il prezzo del viaggio è di 25 euro, la partenza è fissata nel pomeriggio, alle 15,45 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Chi fosse interessato a partire con i tifosi del Coordinamento può chiedere informazioni e può prenotarsi, chiamando i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097),Mauro (338.8389472).