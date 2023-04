Il Cittadella ha il Genoa Occhio a Modena-Spal

Un altro turno che scriverà un altro pezzo di storia sulla corsa salvezza. Il turno si è aperto ieri sera con la sfida Reggina-Brescia. Il Perugia, oltre a pensare alla sua sfida, decisiva in chiave-salvezza, è interessato all’esito di altre gare, che si giocano in contemporanea e anche domani. Fari puntati sul match Cittadella-Genoa, con i veneti che hanno tre punti in più del Grifo in classifica. Il Genoa punta a chiudere il discorso promozione e avrà tantissimi tifosi al seguito. Sempre alle 14 di oggi si gioca la sfida Modena-Spal, con i canarini che cercano punti play off, mentre la squadra di Oddo, sotto al Grifo di un punto, che cerca di uscire dalla zona retrocessione e agganciare i play out. Il Benevento, invece, ultimo, quattro punti dietro, sarà di scena, oggi alle 16,15, sul campo del Palermo. Mentre il Venezia, che di punti ne ha 39, sarà di scena a Terni domani alle 16,15.