Il Città di Castello assicura Emanuele Caruso, ulteriori novità in arrivo

Il Città di Castello si assicura Emanuele Caruso, quasi 24enne pugliese che é solito frequentare con profitto la fascia sinistra del campo. Inizio alle giovanili del Foggia, poi un peregrinare qua e là che alla fine l’ha condotto in Umbria: dapprima al Trestina, poi al Foligno dove ha militato nella passata stagione. Il tandem Monni-Armillei conosce bene il ragazzo e non si è lasciato scappare l’occasione per farlo tornare in Altotevere, a distanza di tre anni. Bene, quasi tutti i tasselli sono ormai andati al loro posto, ma di sicuro il direttore sportivo ha ancora qualche valido elemento nel mirino. Oltre al fatto che, con molta probabilità, alcuni fra i giovani dell’ultimo disgraziato campionato biancorosso possano trovar spazio nelle scelte dello staff tecnico per la prossima stagione. Sotto questo aspetto, non resta che aspettare.