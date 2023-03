Il Castiglione del Lago batte il Ventinella

VENTINELLA

0

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

VENTINELLA (3-4-1-2): Miccio; Bigarini, Scappini, Pilleri (19’st Gonzalez); Morucci, Mariani (30’st Ricciarelli), Pici, Checchi (27’st Camilli); Boldrini; Cardinali (19’st Sheji), Catani. A disp.: Boila, Sacco, Sanabria, Sorbaioli, Fortin. All.: Bisello Ragno.

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-3-3): Venè; Patrignani, Lignani, Vignati, Colarieti; Mennini (16’st Bura), Dida, N. Galeotti; Osawke (16’st Rondoni), D’Urso, Braccalenti (30’st Boriosi). A disp.: Galeotti, Pellegrini, Fratini, Russo, Tepshi, Sargenti. All.: Riberti.

Arbitro: Giorgiani di Pesaro

Marcatori: 18’st D’Urso.

NOTE: spettatori: 150 circa. Ammoniti: Colarieti, Mennini, Rondoni (C), Pilleri, Camilli (V).

Successo fondamentale per il Castiglione del Lago che compie un balzo in avanti, in chiave salvezza, superando 1-0 il Ventinella in trasferta. A decidere la sfida è D’Ursonella ripresa. Il ko fa scivolare il team di Bisello Ragno al quartultimo posto.