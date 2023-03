Il Castiglione del Lago anticipa Obiettivo sorpasso con il Lama

La ventisettesima giornata di Eccellenza si apre con l’anticipo che oggi, con fischio di inizio alle 15,15, mette di fronte Castiglione del Lago e Lama. Una gara fondamentale in chiave playout con il Castiglione del Lago sestultimo con 30 punti e il Lama che precede i lacustri con 2 lunghezze di vantaggio. In caso di vittoria, insomma, i biancorossi si ritroverebbero per la prima volta dall’inizio del campionato fuori dalla zona playout, mentre i lamarini sarebbero invischiati per la prima volta nei bassifondi. Fari puntati sul grande ex della sfida, il puntero Nicolo d’Urso, in avvio di stagione a Lama, prima di approdare a Castiglione del Lago dove ha firmato, anche domenica scorsa, il gol vittoria nella sfida con il Ventinella. Nelle ultime 4 gare il Lama ha collezionato 4 punti, fra cui il pari a reti bianche di domenica scorsa contro il Foligno, con i ragazzi di Simone Tomassoli che non sono riusciti a centrare la vittoria nonostante la superiorità numerica per un’ora. Sono invece 8 i punti totalizzati dalla formazione di Riberti nelle ultime 4 domeniche. Fiorucci e compagni vogliono provare a sfruttare anche il fattore campo e vendicare la sconfitta dell’andata. Al Polchi Laurenzi, infatti, il Lama si impose 2-1 rimonta. Fischio di inizio alle 15,15 al Giommoni. Arbitra Temperoni di Terni ( Krriku e Amici di Foligno).