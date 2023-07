Il cammino verso la cadetteria

Un calendario ricco di appuntamenti. Il 31 luglio è in agenda l’assemblea di B, durante la quale si deciderà se iniziare comunque nel week-end del 18-20 agosto con X ed Y che recupereranno più avanti. Il 2 agosto il Tar del Lazio legifera sui ricorsi di Reggina e Lecco escluse dalla Giustizia Sportiva dal prossimo campionato di B. Mentre il 4 agosto c’è il Consiglio Federale che prenderà atto dell’assemblea di Lega di B del 31 luglio su quando e come iniziare il campionato.Nel week end 18-20 agosto potrebbe esserci la partenza della B se si deciderà di cominciare con X ed Y. Il 29 agosto si esprime il Consiglio di Stato che potrebbe però essere anticipato. Mentre il 30 agosto è in agenda il Consiglio Federale che ufficializzerà la composizione degli organici. Il 2 settembre parte la B al completo nel caso in cui non fosse già iniziata il 18-20 agosto con X ed Y.