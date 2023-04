Il bomber: "Gli episodi ci hanno girato contro"

Un gol che poteva essere importante, quasi decisivo per la stagione, e che invece è servito a poco. Storia ben diversa rispetto alla gara di andata, quando l’attaccante biancorosso Giuseppe Di Serio, mise a segno la rete del 3-0 a Reggio, decisiva per la vittoria finale: "Abbiamo interpretato molto bene la gara nel primo tempo, poi improvvisamente ci siamo trovati sotto ed è stato difficile recuperare. Ma ripartiamo dalla prestazione messa in campo nei primi 45 minuti, li abbiamo mangiati", ha spiegato a Umbria Tv. "Gli episodi ci hanno girato contro e i due gol presi in quel modo ci hanno tagliato le gambe. La Reggina dopo il vantaggio si è chiusa dietro, chiudendo gli spazi e per noi è stato tutto più difficile. Gori? Contro il Cittadella ci ha salvato lui. Sa che è forte e ha tutto il nostro supporto. Dal punto di vista personale – ha proseguito il classe 2001 – sono contento di aver scelto Perugia e ringrazio il mister per lo spazio che mi sta concedendo. Ora dobbiamo resettare subito e pensare al Modena".