Ieri seduta di scarico Olivieri ancora a parte

I biancorossi sono rientrati sabato sera dalla trasferta di Cittadella. Con l’umore alle stelle, l’allenatore Castori ha dato appuntamento al gruppo per la domenica mattina per una seduta di scarico post gara, in vista della sosta e quindi anche di due giorni liberi. Già, perché alla ripresa la squadra biancorossa sarà attesa da un trittico di gare ravvicinate, da disputare tutte nello stadio di casa. Alla seduta di ieri mattina, i calciatori scesi in campo a Cittadella hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri, chi è subentrato, chi è rimasto in panchina e chi a casa (come i due squalificati, Rosi e Curado), hanno svolto una seduta di lavoro normale. Olivieri ha invece lavorato ancora a parte. Adesso Castori ha concesso al gruppo due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è quindi prevista per mercoledì pomeriggio.