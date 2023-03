Ieri la ripresa in campo Olivieri è tornato in gruppo

PERUGIA - Buone notizie a Pian di Massiano per Fabrizio Castori. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico biancorosso ha ritrovato Marco Olivieri. La squadra, dopo due giorni di riposo concessi dopo il successo con il Cittadella, ieri pomeriggio ha iniziato a lavorare per l’appuntamento del Curi contro la capolista Frosinone, dopo la sosta del prossimo week end. Alla ripresa, l’attaccante biancorosso ha finalmente lavorato con il gruppo e quindi si avvia verso il rientro già per il prossimo appuntamento di campionato. L’allenatore del Perugia potrà anche contare sui rientri di Curado e Rosi che nell’ultimo turno hanno scontato la squalifica. Si fermerà, invece, Bartolomei, fermato dal giudice dopo Cittadella. Alla seduta di ieri, invece, non ha partecipato Di Carmine (colpito dal grave lutto) mentre Sgarbi e Luperini non sono usciti in campo e hanno svolto una seduta in palestra. Per oggi è in agenda una doppia seduta.