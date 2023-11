Iannarilli incerto

IANNARILLI 5.5: buoni interventi ma palesa incertezza nel gol del Palermo

DIAKITE 6: nel complesso merita la sufficienza sebbene giochi al di sotto delle proprie possibilità

CAPUANO 6: prende in consegna il temuto Brunori in un duello faticoso ma alla fine vinto LUCCHESI 7: ormai è un titolare in pianta stabile e migliora. Suo l’assist per il gol

CASASOLA 7: prestazione impreziosita dalla rete del pareggio (dal 42’ st FAVASULI s.v.)

LABOJKO 6: gioca meglio nel secondo tempo, offrendo una prova generosa

DE BOER 5.5: poco convincente la prima da titolare del giovane olandese (dal 23’ st PYYHTIA 6)

CORRADO 5.5: spinge poco lungo la fascia e chiude in anticipo la partita per l’espulsione

FALLETTI 7: l’uruguaiano, rigenerato, fa un gran movimento, sfiora il gol e si conferma il punto di riferimento della manovra DISTEFANO 5.5: con Favilli acciaccato, parte dall’inizio. Tanto impegno ma poca concretezza (dal 35’ st CELLI s.v.)

RAIMONDO 5.5: anche lui non lesina l’impegno in contesa ma deve conferire maggiore consistenza e risultati alle proprie azioni

Massimo Ciaccolini