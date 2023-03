Iannarelli c’è, difesa distratta Continua il momento-no di Falletti

IANNARILLI 6.5: non ha responsabilità sul gol e quando serve è sempre pronto

DIAKITE’ 5.5: prestazione generosa su più fronti macchiata, però, dalla corresponsabilità sul gol avversario

SORENSEN 5: il danese è corresponsabile sulla rete dei liguri e oltretutto incappa in una giornata difficile nel confronto con le punte genoane

MANTOVANI 6: duttile e intercambiabile nelle varie trasformazioni tattiche che lo coinvolgono nel corso della partita

CASSATA 5.5: si sacrifica in un ruolo che non gli è congeniale e soffre la rapidità di Haps che lo mette in difficoltà sin da subito (dal 13’ st CORRADO 6)

COULIBALY 5: sovente in affanno sciupa anche la palla del possibile pareggio nelle battute iniziali del secondo tempo (24’ st PROIETTI 6)

DI TACCHIO 5.5: gara generosa per l’esperto centrocampista che però non riesce a incidere e ad esprimersi al meglio (dal 24’ st AGAZZI 6) MARTELLA 6: parte da titolare curando essenzialmente la parte di contenimento (32’ st DONNARUMMA S.V.)

PALUMBO 6: il pomeriggio del capitano non è dei migliori anche se la squadra non può prescindere dalle sue iniziative

FALLETTI 5: continua il momento-no dell’uruguaiano e il peso offensivo della squadra ne risente negativamente (dal 32’ st CAPANNI sv)

PARTIPILO 5.5: sui suoi piedi la palla del possibile pari alla mezzora del primo tempo ma poi non riesce a pungere.

Massimo Ciaccolini