I veneti aprono le porte "E ora sogniamo insieme"

Porte aperte a Venezia. Domani pomeriggio i tifosi potranno assistere alla prima parte dell’allenamento del Venezia al centro Sportivo Taliercio. In tale occasione, in vista del match Venezia-Perugia, i tifosi potranno acquistare i biglietti di Curva Sud Groppello e Distinti Solesin al prezzo di cinque euro per l’ingresso della tribuna del Centro Sportivo Taliercio. Il presidente del Venezia Duncan Niederauer carica l’ambiente. "Come ho detto ai giocatori, ora che siamo ufficialmente salvi, il nostro obiettivo primario è stato raggiunto e possiamo sognare qualcosa di più. Non è una sorpresa che il nostro miglioramento al Penzo sia coinciso con l’incredibile sostegno dei tifosi. Tornerò a Venezia in settimana e spero che per la partita di sabato contro il Perugia si possa creare un’atmosfera come quella che si è creata contro il Modena. Sogniamo insieme: tutto è possibile se non ci arrendiamo mai!".