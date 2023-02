I tifosi invitano tutti nel ritiro "Spingiamo la squadra alla vittoria"

I biglietti per la Curva Nord sono praticamente finiti. Anche la prevendita in tribuna sta facendo registrare numeri notevoli: a due giorni dal match, sono stati venduti (compresi i tifosi ospiti) 8.800 tagliandi. Sarà un bel colpo d’occhio, considerando che il settore è tornato a pieno regime di capienza e almeno in parte potrà colmare il vuoto del settore di gradinata, chiuso perché inagibile. Lo stadio Curi sarà mortificato dal settore chiuso, ma potrà rifarsi con la sua curva e con la tribuna (anche se a metà capienza) che saranno al completo per la gara di sabato contro la Ternana. I tifosi biancorossi hanno fatto la corsa per non perdere la chance di acquistare il tagliando, lunghe code al botteghino e nelle pochissime rivendite autorizzate alla vendita. E gli ultras stanno organizzando anche qualcosa per spingere la squadra alla vigilia di una sfida che il Perugia dovrà vincere, per la classifica e anche per riscattare gli ultimi derby persi. I tifosi della Nord stavolta si dividono: l’Armata Rossa, gli Ingrifati e il Nucleo XX giugno organizzano il ritrovo alla vigilia del derby e invitano tutti i tifosi a partecipare. "Venerdì alle 19,30 saremo all’hotel Meridiana (sede del ritiro della formazione biancorossa, ndr) per incitare la squadra in vista del derby - si legge nella nota dei tre gruppi - Data l’importanza della partita ed il decisivo momento della stagione, siamo convinti che la nostra spinta sia determinante! Invitiamo tutti i tifosi del Grifo ad unirsi a noi. Il derby è già iniziato, fuori gli artigli fino alla vittoria. Avanti Grande Grifo, lotta e vinci per la tua gente".

Anche il gruppo della Brigata, con molta probabilità, organizzerà qualcosa in vista del derby, un incontro con la squadra per sostenerla ed incitarla in vista dell’appuntamento, cruciale, della stagione. Intanto in vista del derby Perugia–Ternana, il Comune ha adottato l’ordinanza che dispone che all’interno dello stadio Curi e nell’area limitrofa è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle 13 e fino a 2 ore dopo l’incontro di calcio. E nello stesso arco temporale è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle vie limitrofe.