I tifosi della Reggina invadono la capitale

I tifosi amaranto pronti ad invadere Roma per la partita... davanti al Consiglio di Stato, come racconta Reggio Today. Dopo quasi un mese di preparativi, gli ultras della curva sud sono pronti per invadere la capitale: negli ultimi giorni ulteriore ondata di striscioni e manifesti affissi lungo le principali vie della città. "Giù le mani dalla Reggina", il leit motiv che ha animato l’iniziativa dei supporters. Saranno almeno due i bus che partiranno alla volta di Roma stasera, ma la presenza fuori la sede del Consiglio di Stato, sarà molto più folta poiché in arrivo ci sono anche molti reggini residenti in altre città del centro e pure del nord Italia. Si tratta di una grande dimostrazione di affetto e legame di un intero popolo verso la propria squadra. La partita è complicata, la Reggina, fino ad ora ha ottenuto solo bocciature.