"I team si equivalgono Conterà l’approccio"

PERUGIA - Alessandro Calori, parla del match di sabato al Curi. "Il derby è sempre una partita particolare, la classifica conta relativamente. Si affrontano due squadre che si equivalgono: sarà importante l’approccio, l’interpretazione e saper sfruttare al meglio le proprie qualità", spiega a tuttob.com, aggiungendo che "al Perugia mi lega un anno bellissimo da calciatore, mentre a Terni la mia parentesi da allenatore è stata troppo breve". Dell’esperienza da calciatore al Perugia, si ricorda soprattutto il celebre gol alla Juve sotto la pioggia che di fatto consegnò lo scudetto alla Lazio: "Sono passati ormai 23 anni da quel Perugia-Juventus 1-0, ma resta sempre il ricordo di un giorno importante. Il mio gol a van der Sar, all’ultima giornata, decise il campionato. Adesso però vorrei tornare in pista come allenatore, forte di quasi 200 panchine in serie B; la gavetta l’ho fatta, attendo una proposta gratificante dalla cadetteria. Credo di meritarla".