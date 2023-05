I sardi in Umbria con le loro eccellenze

Appuntamento all’insegna delle eccellenze dell’artigianato made in Sardegna oggi alle 11.30 all’hotel Cenacolo di Assisi, quartier generale del Cagliari in occasione della trasferta per la sfida contro il Perugia in programma stasera alle 20.30 allo stadio "Renato Curi". In collaborazione con la Regione Sardegna, verranno mostrate molteplici opere frutto dell’attività degli artigiani sardi che operano nel territorio isolano, capaci di esportare e diffondere la cultura della Sardegna in Italia e nel mondo.

Un evento a beneficio di appassionati, cultori dell’artigianato e dei manufatti sardi dal forte significato identitario, della stampa selezionata e specializzata e di curiosi che vorranno interessarsi al tema approfondendo alcune prerogative dell’Isola.