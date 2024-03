I precedenti. Diciannove gare in casa. Tredici vittorie per il Grifo

Sono 19 i confronti in Umbria fra Perugia e Ancona e la bilancia pende dalla parte dei padroni di casa: sono 13 le vittorie dei grifoni (ultima 3-1 nel playoff di C-1 2007/08 con in panchina Cuccureddu), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1997/98) e 2 successi marchigiani (ultimo 2-0 nella serie C 1962/63). Il Perugia ha vinto in casa le ultime cinque sfide sui dorici, la prima di esse nell’unico incrocio “targato” serie A, 1-0 il 16 maggio 2004 con rete decisiva di Bothroyd. Sono quindi sedici anni che le due squadre non si incontrano a Pian di Massiano. All’andata terminò con il successo dei padroni di casa.