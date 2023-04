"I biancorossi sono vivi Ma abbiamo un obiettivo"

Alberto Gilardino, alla vigilia del match col Grifo, analizza l’avversario di oggi. "Sono tutte partite complicate e affrontiamo una squadra che nelle ultime partite non ha ottenuto risultati, è però una squadra viva e lo è anche il suo allenatore, che conosce molto bene la categoria. Sono molto forti sulle seconde palle, bravi nelle ripartenze e nell’attacco della profondità. Ho visto le loro partite e sono una squadra viva – ha spiegato il tecnico del Genoa – . Quando si arriva a poche partite dalla fine, una squadra lotta per un obiettivo, un’altra per un altro: allora è l’equilibrio mentale a fare la differenza. Quanto saremo mentalmente più forti e quanto saremo dentro la gara sarà ciò che farà la differenza. Noi dobbiamo ovviamente pensare a noi. Ogni squadra ha il proprio obiettivo, ma il nostro è talmente grande che deve andare oltre. Abbiamo lavorato nel modo giusto in questi giorni, i ragazzi si sono messi a disposizione, ci sono entusiasmo e voglia di giocare questa partita davanti ai nostri tifosi".