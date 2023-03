Guerri: "Sansepolcro pronto a lottare, spero di sentire contro il Branca il calore dei sostenitori"

Lasciarsi alle spalle l’amaro risultato della trasferta di Ellera, che ha permesso ai corcianesi di agganciare il Sansepolcro in vetta, e ritrovare subito la vittoria in vista della volata finale. É l’imperativo in casa biturgense in vista della sfida di domani al Buitoni contro il Branca. A suonare la carica, alla vigilia, è il direttore generale bianconero, Giovanni Guerri: "Ad Ellera – sottolinea il dg – abbiamo mostrato un grande carattere recuperando due volte il risultato, peraltro mostrando sprazzi di bel calcio. É un segnale evidente che questo gruppo ha le capacità e lo spirito che servono per raggiungere l’obiettivo. Il Sansepolcro è davvero forte e anche bello da vedere in campo. Nulla è ancora deciso e non dobbiamo abbatterci, anzi. È fondamentale però – continua Guerri - approcciarci nel modo giusto alle partite. Anche questa volta siamo certi che la squadra saprà cogliere i giusti segnali e regalare un finale di campionato emozionante ai nostri tifosi". E proprio i supporters bianconeri, per Guerri, rappresentano l’altro grande elemento di forza in questo momento delicatissimo della stagione: "Quello che abbiamo visto domenica scorsa è stato uno spettacolo degno dei tempi migliori. Un pubblico calorosissimo e sempre corretto che ha saputo regalarci emozioni forti anche lontano da casa, facendoci sentire davvero in una categoria superiore. Sono sicuro che anche contro il Branca saranno in tantissimi al Buitoni. A loro va il nostro ringraziamento e la promessa che la società e la squadra faranno tutto il possibile per ottenere la promozione in serie D".