Gubbio: Udoh e Mercati da domani in squadra

GUBBIO – Domani il Gubbio tornerà ad allenarsi agli ordini di mister Braglia e del suo staff al termine dei tre giorni di riposo concessi alla squadra, e ci saranno due volti nuovi nell’organico rossoblù, ufficializzati nella giornata di martedì: King Udoh e Alessio Mercati.

Il primo, attaccante classe ‘97, arriva dal Cesena in prestito fino alla fine della stagione con diritto di riscatto per il Gubbio e di controriscatto in favore dei bianconeri, mentre l’altro, centrocampista ventunenne e quindi under, lo scorso anno alla Carrarese, si trasferisce in prestito secco annuale dal Sassuolo. Intanto subisce delle modifiche anche il calendario delle amichevoli che il Gubbio disputerà in avvicinamento all’inizio del campionato di serie C: dopo la sconfitta per 1-2 contro il Cosenza, formazione di Serie B, e la vittoria per 2-0 sui dilettanti del Trestina, i rossoblù sfideranno, sempre al “Barbetti” alle ore 17:30, il 6 agosto l’Atletico Ascoli, che milita in Serie D, e il Taranto l’11 dello stesso mese, sfida ”alla pari” visto che i pugliesi affronteranno il girone C della terza serie, nel quale si sono classificati undicesimi la stagione passata.