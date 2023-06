Gubbio, tutti i reparti subiranno modifiche

Il Gubbio scalda i motori: la stagione 20232024 è pronta a partire. Seguendo le linee dettate dal programma operativo concordato insieme a mister Braglia e al presidente Notari nell’incontro di giovedì pomeriggio, il diesse Mignemi è da oggi attivo sul mercato, alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossoblú. La partenza del ritiro è prevista per il 20 luglio, con le visite mediche fissate per due giorni prima: un mese, circa, di tempo per allestire una prima ossatura della rosa finale.

Tutti i reparti subiranno modifiche, tra innesti e partenze: sarà importante trovare l’equilibrio vincente tra la spensieratezza dei giovani e l’esperienza dei più “anziani”, utilizzando i prestiti ma anche trasferimenti a titolo definitivo, con la solita propensione a puntare su talenti da fare sbocciare.

Intanto oggi è previsto un altro incontro di natura tecnica tra rappresentanti del comune e dell’A.S. Gubbio, al fine di riflettere ancora su come risolvere le problematiche del polisportivo comunale. La domanda per l’iscrizione al prossimo campionato è infatti pronta, si sta lavorando anche in fretta per ultimare la questione entro i termini di scadenza, fissata per il 20 giugno.

Nel frattempo, per quanto riguarda lo staff tecnico, è stato confermato il preparatore dei portieri Giovanni Pascolini: mancano solo alcune pratiche burocratiche da svolgere per la conferma di un importante membro dello staff.