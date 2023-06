Gubbio, trattativa col ds Mignemi "Incontro costruttivo, c’è stima"

GUBBIO - Il pacchetto dirigenza del Gubbio non è ancora al completo. Il tassello che manca per ripartire al completo è la conferma del diesse Davide Mignemi, il cui contratto scadrà tra poco. Due gli incontri – lunedì e martedì – tra il presidente Notari e il direttore sportivo, ma non c’è ancora una risposta definitiva: "È una fumata “bianco fumé” – aveva commentato Notari lunedì pomeriggio – perché non siamo arrivati alla stretta conclusiva. È stato un incontro costruttivo, all’insegna della reciproca stima. Io sono tranquillo, non credo ci saranno ripensamenti". Mignemi ha chiesto ulteriori 24 ore per pensarci a causa di problemi familiari, ma il presidente rossoblù si dichiara comunque fiducioso che tutto possa risolversi con la conferma del direttore siciliano, momento dal quale si potrà iniziare a programmare la prossima stagione sotto i vari punti di vista. Si riparte con una base di 13 giocatori già in rosa e sotto contratto, ma una delle fortune del Gubbio è stata anche quella di aver azzeccato i giovani da valorizzare, grazie all’ottimo lavoro proprio di Mignemi nella ricerca e di Braglia nell’allenamento insieme ai rispettivi staff. Sarà importante proseguire su questa linea, che porta ottimi risultati, sia sul campo che nell’aspetto economico, come ampiamente dimostrato nelle annate recenti, con ottimi giocatori sbocciati proprio a Gubbio ed ora già lanciati nel panorama calcistico nazionale. Capitolo “Barbetti”: il 20 giugno è la data di scadenza per completare i documenti necessari all’iscrizione al campionato 202324 di Serie C, e lo stadio comunale eugubino necessita di alcune operazioni di riqualificazione che rientrano nei parametri richiesti dalla Lega Calcio. Notari attende "risposte ed impegni concreti" dal Comune, che dal canto suo ribadisce la volontà di condividere "un piano definitivo di ristrutturazione e programmazione".