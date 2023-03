Gubbio, terzo giorno di ritiro a Cascia

GUBBIO – Terzo giorno di ritiro nell’Elite Hotel di Cascia per il Gubbio. La squadra cerca compattezza e serenità, per affrontare al meglio le restanti otto partite della “regular season”. A partire dalla sfida col Cesena, che sabato alle 14:30 vedrà il “Barbetti” come teatro; un match tutt’altro che facile, con i bianconeri che, a -9 dalla capolista Reggiana, vedono la vetta e cercheranno punti per tentare una rimonta che sembra comunque un’impresa. Una squadra quadrata, che sa stare in campo ed è abituata all’alta classifica, sapendoci vivere senza soffrire di vertigini. Che è la prerogativa che forse è mancata al Gubbio: la consapevolezza di avere la possibilità di rimanere in alto e la capacità mentale di saperci stare senza che le gambe tremino. Già nella gara di andata si aveva questa impressione: nonostante gli oltre 400 tifosi arrivati in Romagna da Gubbio, i cesenati risposero con un netto 3-0 in campo e con quasi diecimila sostenitori sugli spalti di un Orogel Stadium che con la Serie C c’entra ben poco. Quest’oggi Corsinelli proseguirà i controlli per la botta al costato subita sabato scorso, sperando di rientrare in tempo per la gara contro i bianconeri.