Gubbio, stasera posticipo al Mapei Braglia: "Rispetto ma niente paura"

GUBBIO - Nel posticipo di questa sera (ore 20.30 – diretta su Rai Sport) contro la Reggiana al "Mapei", il Gubbio proverà ad allungare la serie dei risultati positivi. Riemerso dalle difficoltà delle ultime partite grazie al pareggio di Chiavari con l’Entella ed al successo al Romeo Neri contro il Rimini, inframmezzati dalla prova interna non brillante con la Carrarese, l’undici di Braglia, pur con tutto il rispetto dovuto ai padroni di casa, sogna l’impresa. Gli stimoli non mancano, dallo scenario di prestigio come lo stadio, dalla diretta televisiva, da un avversario forte come la Reggiana costruito per vincere e meritatamente in testa alla classifica con numeri importanti: 58 punti, 43 gol fatti e 16 subiti, Montalto e l’ex Pellegrini nelle zona nobili della classifica cannonieri. Da parte sua il Gubbio fa affidamento su una ritrovata consapevolezza. "Dipende molto da noi – spiega Braglia – da come andiamo in campo. Quando torniamo a fare quello che sappiamo fare, ad interpretare le partite in linea con le nostre caratteristiche, possiamo vincere ed essere pericolosi per e con tutti". Al Mapei contro la Reggiana, con rispetto, ma senza paura. "Ci siamo preparati bene –chiosa il tecnico eugubino – e scenderemo in campo cercando di divertirci e dare fastidio". Per quanto riguarda la formazione, come al solito il mister non si sbilancia; accusa assenze importanti quali Di Gennaro, Portanova, Signorini, con qualche giocatore, Nicolao compreso, alla prese con acciacchi. In linea di massima probabile l’esordio tra i pali di Greco con Dutu al posto di Portanova e poi una serie di ballottaggi sia a centrocampo (Toscano-Bontà, Nicolao-Semeraro, Morelli-Corsinelli) che in attacco (Arras-Vazquez).

GUBBIO (3-5-2): Greco, Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli, Rosaia, Bontà, Bulevardi, Nicolao; Arena-Vazquez. All. Braglia

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Ferrari di Rovereto e Nana Tchato di Aprilia).

g.b.