Gubbio, sicure conferme per sei giocatori Da verificare le situazioni di Bontà e Vazquez

Il mercato del Gubbio passerà per l’incontro di lunedì tra Notari, Braglia e Mignemi, in particolare per quanto riguarda la conferma dei giocatori già contrattualizzati: si danno per sicuri Signorini, Morelli, Portanova, Rosaia, Semeraro, Bulevardi, mentre sono da verificare le situazioni di Bontà e Vazquez, con la partenza di Arena ormai scontata. Non manca dunque il lavoro per lo staff tecnico e degli osservatori soprattutto per quanto riguarda il pacchetto offensivo, anche se senza dubbio il diesse avrà individuato le alternative, lavorando in particolare sul settore degli under – quest’anno saranno 2001, 2002, 2003 ecc… – nel quale ha dimostrato di muoversi con grande efficacia. Intanto, alcuni dei giocatori che hanno salutato Gubbio a giugno stanno trovando sistemazioni: Redolfi sembra vicino alla firma con il Mantova, squadra che dovrebbe essere con ogni probabilità ripescata nel girone A di C, mentre Vitale, dopo essere tornato alla casa base Monopoli è stato nuovamente girato in prestito, questa volta al Sorrento, neopromosso in C. Sempre in uscita, trovano forti conferme le voci del portiere Di Gennaro, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e per questo utile per motivazioni di lista, accostato nei giorni scorsi ai nerazzurri per ricoprire il ruolo di terzo portiere: i rossoblù si stanno già guardando intorno, e pare che abbiano messo gli occhi sul portierino Gioele Zacchi, classe 2003 di proprietà del Sassuolo che lo lascerebbe partire in prestito.