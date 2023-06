Gubbio, sarà un girone ricco di insidie e big

Si punterà sempre a migliorarsi. Questo il diktat del Presidente Notari che, dopo due anni di grande crescita con Torrente prima e Braglia poi, non vuole fermarsi e anzi, vuole proseguire su questi binari provando sempre ad alzare l’asticella. Un settimo e un quinto posto consecutivi, uniti a dei playoff anch’essi sempre in miglioramento, con il raggiungimento quest’anno della fase nazionale degli spareggi per la Serie B: questo lo score delle ultime due stagioni dei rossoblù di Notari, che vorrebbe imporsi nuovamente come una delle realtà di rilievo della Serie C. Il girone che il prossimo anno il Gubbio dovrà affrontare sarà comunque con ogni probabilità pieno di insidie e di squadre che puntano alla promozione diretta. Su tutte il Perugia e la SPAL, retrocesse proprio dalla Serie B e che cercano una redenzione immediata, ma attenzione all’Entella, che è uscita dai playoff contro il Pescara di Zeman. Si dovrà tenere un occhio anche al percorso del Cesena, giunto alle final four dei playoff. Nel frattempo, anche l’Arezzo è tornato tra i professionisti dopo il purgatorio della Serie D. Il tutto, ovviamente, condito dalle formazioni già presenti nel 2022-2023, che vanno a chiudere un girone tutt’altro che semplice. Attendendo novità sul lato tecnico-dirigenziale, c’è di certo che i rossoblù vorranno continuare ad essere protagonisti, anche perché molti giocatori, come ad esempio Rosaia e Bulevardi, sono nel pieno della maturità calcistica e puntano a stagioni di livello: il presidente Notari è allineato su queste idee e cercherà di allestire una rosa che possa soddisfare questi requisiti.