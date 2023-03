Gubbio, ritiro finito. Corsinelli in dubbio

GUBBIO - Ultimo giorno di ritiro a Cascia per i rossoblù di Piero Braglia, che nella giornata di oggi rientrano in sede per preparare, con la consueta rifinitura, la gara interna in programma domani alle 14.30 contro il Cesena. È una partita importante per tutte e due le formazioni: da una parte il Gubbio cerca la vittoria per recuperare la dimensione e il rendimento fatti vedere nel girone d’andata e smarriti in quello di ritorno, nella speranza che le sollecitazioni tipiche che scaturiscono dal confronto con le grandi possano far scattare l’interruttore alla squadra rossoblù. Dall’altra parte il Cesena vuole recuperare dopo la parziale delusione arrivata dopo il pareggio casalingo contro il Montevarchi, per sfruttare un eventuale risultato positivo del big match tra Reggiana ed Entella, e riprendere la rincorsa verso la seconda posizione per mettere sempre più pressione alla capolista e cercare il colpaccio in questa volata finale di regular season. Il Gubbio, che non ha squalifiche sul groppone, dovrà però fare a meno dei lungodegenti Signorini e Morelli, oltre a Corsinelli che dovrà essere valutato anche nella rifinitura di domani. Redolfi, uscito anzitempo contro l’Olbia, si è allenato regolarmente.