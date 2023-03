Gubbio, punto che dà fiducia. Domani sera subito in campo contro la Recanatese

GUBBIO - Dopo il pareggio con il Cesena di sabato pomeriggio, il Gubbio non può riposarsi. Se il punto guadagnato contro i romagnoli ha iniettato un po’ di fiducia nell’ambiente rossoblù, sia per il risultato che per la prestazione grazie al quale è arrivato, ora non ci si può fermare, ma si deve dare continuità a ciò che si è visto in campo. L’occasione arriva fin da subito, perché questa settimana è in programma l’ultimo turno infrasettimanale del campionato. Il Gubbio, martedì sera alle ore 21, sarà ospite della Recanatese, squadra dell’ex Sbaffo che, dopo un inizio claudicante, ha trovato la propria dimensione piazzandosi a metà classifica. Il campionato, però, è tutt’altro che finito: i marchigiani saranno sicuramente affamati di punti importanti per scavare sempre più distanza tra la loro posizione e la zona playout, senza dimenticare che vorranno proseguire sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria esterna contro il Fiorenzuola dello scorso sabato. Nella squadra di Braglia, però, sembra che sia scattato qualcosa: l’aggressività, la determinazione e la convinzione di crederci fino all’ultimo secondo messe in mostra ieri hanno poco e niente a che vedere con la squadra vista in campo nell’ultima decina di gare. Fattori che risulteranno determinanti in questa volata finale: il Gubbio, a sette match dalla fine, può ancora centrare il quinto posto, distante 7 punti, ma deve anche guardarsi indietro, con quattro lunghezze dalla decima piazza.