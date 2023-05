Gubbio, primo turno con la Recanatese

GUBBIO – È arrivata l’ufficialità: il Siena è stato nuovamente penalizzato ed esce così dai playoff, conquistati sul campo. Si modifica, di conseguenza, l’intera griglia: il Pontedera non sfiderà i bianconeri ma il Rimini, che non dovrà giocare contro il Gubbio dopo essere salito al nono posto. Gli umbri, che dovevano sfidare proprio il Rimini, giocheranno il primo turno – previsto per giovedì 11 alle ore 20:30 – contro la Recanatese, in casa e con due risultati su tre a disposizione. Gli uomini di Braglia sono finalmente a conoscenza dell’avversario da sfidare e, dopo le due amichevoli vinte con Sansepolcro e Fano, possono prepararsi al meglio. Quello di giovedì sarà il quarto match stagionale tra le due formazioni: fin qui ci sono state due vittorie rossoblù, una nel primo turno di Coppa Italia e l’altra nel girone di ritorno, e un successo giallorosso, quando s’impose 1-3 al “Barbetti”. Una squadra da non sottovalutare, che gioca con la leggerezza e la spensieratezza della neopromossa che, trascinata dal leader tecnico e carismatico Sbaffo, non ha niente da perdere. Proprio il n° 10 ex Gubbio sarà l’osservato speciale, con 14 reti.