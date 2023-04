Gubbio, parla Braglia: "I miei ragazzi hanno fatto quello che potevano e dovevano, ora si divertano"

GUBBIO – La stagione regolare è conclusa, ed ora comincia la fase più calda ed emozionante dell’anno, i playoff. Mister Braglia, dopo la gara con il Pontedera, chiarisce il suo pensiero sul cammino che i rossoblù si apprestano ad affrontare: “A me viene da ridere quando sento che il Gubbio è una squadra attrezzata per vincere il campionato; noi abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare, ora dobbiamo solo divertirci. Poi quando e se si passeranno uno o due turni e si andrà avanti potrà venire in mente altro, ma ora chiedere qualcosa di più a questi ragazzi mi sembra eccessivo”. Intervistato telefonicamente, anche il presidente Sauro Notari ha commentato la stagione regolare disputata dal Gubbio, conclusasi domenica scorsa: “Sono soddisfatto dei risultati ottenuti, il quinto posto è un piazzamento prestigioso”. Ora testa ai playoff ai quali Notari guarda con fiducia: “È un campionato a parte dove può succedere di tutto, noi siamo pronti e ce la giocheremo con chiunque ci troveremo davanti”. Ci sarà, però, ancora da aspettare: con la giustizia sportiva che deve ancora decidere su alcuni deferimenti, con ogni probabilità l’inizio di playoff e playout non sarà più il 30 aprile come previsto, ma slitterà a giovedì 11 maggio per permettere di chiarire le situazioni delle società interessate, che potrebbero modificare i tabelloni delle fasi finali.