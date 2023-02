Gubbio, pari in casa Bicchiere mezzo pieno

0

FIORENZUOLA

0

(4-3-3): Greco; Corsinelli (s.t. 38’ Vitale), Redolfi, Bonini, Nicolao; Toscano (s.t. 26’ Bontà), Rosaia, Bulevardi (s.t. 38 Tazzer); Arena, Vazquez (s.t.26’ Arras), Di Stefano (s.t. 18’ Spina). All. Domenico De Simone (Piero Braglia squalificato).

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini (s.t. 28’ Piccini) , Stronati (s,t, 43’ Di Gesù); Sartore (s.t. 43’ Egharevba), Giani (s.t. 28’ Sereni), Morello. All. Luca Tabbiani.

Arbitro: Gandino di Alessandria

Una partita da “bicchiere mezzo pieno“, ma solo perché consente sia al Gubbio che al Fiorenzuola di interrompere la serie delle sconfitte consecutive. In questo contesto, con l’undici di Braglia, oggi squalificato e sostituito da De Simone, che in casa ha vinto l’ultima volta lo scorso 18 dicembre con il Pontedera (1-0), anche un pareggio torna utile. In fondo un punto muove la classifica, ma nel caso in questione, purtroppo, non contribuisce a rassicurare ambiente e spogliatoio. Il risultato infatti è arrivato nel contesto di una prestazione di grande impegno, ma senza un filo logico nella manovra e soprattutto con una ripetuta serie di errori in particolare tra i giocatori di maggiore esperienza. De Simone ha riproposto un 4-3-1-2, con Corsinelli e Nicolao a garantire spinta e controllo sulle corsie esterne, Toscano e Rosaia su quelle interne, con Bulevardi regista aggiunto per aiutare Arena, che ha perduto un po’ lo smalto iniziale anche se rappresenta sempre una risorsa. Si parte di slancio ed al 14’ Nicolao con un cross millimetrico mette Vazquez in condizione di battere a rete a colpo sicuro. Ne viene fuori un colpo di testa sbilenco che finisce sul fondo. Al 17’ Arena tocca una punizione a Vazquez che tira forte, ma centrale, tre minuti dopo Giani prova ad impensierire Greco con un pallonetto che finisce fuori. Al 41’ Vazquez è svelto ad intromettersi su un retropassaggio tra Quaini e Battaiola, ma, clamorosamente, non sa approfittarne. Nella ripresa, tra una girandola di sostituzioni che non consentono alla partita di salire di tono e di intensità a livellodi proposta e di occasioni, è il Gubbio a fare la partita. Ma tanto impegno assicura una emozione vera soltanto nel finale con un gol di Arras annullata per un discutibile fuorigioco.

g.b.