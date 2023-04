Gubbio, pari a Pontedera: attesa per scoprire la sfidante dei play-off. Sarà il Rimini?

PONTEDERA

1

GUBBIO

1

PONTEDERA (3-4-3): Siano; Marcandalli, Shiba, Martinelli (37’ st Espeche); Somma (17’ st Perretta), Ladinetti, Guidi (24’ st Izzillo), Goncalves; Mutton, Nicastro (24’ st Cioffi), Ianesi (17’ st Peli). A disp: Stancampiano, Vivoli, Sosa, Catanese, Di Bella, Bonfanti, Benedetti, De Ioannon, Markosian,Tripoli. All. Canzi

GUBBIO (3-4-1-2): Greco; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (17’ st Corsinelli), Rosaia, Bontà (25’ st Bulevardi), Semeraro (25’ st Spina); Arena (37’ st Arras); Vazquez, Di Stefano (25’ st Nicolao). A disp: De Luca, Di Gennaro, Redolfi, Tazzer, Toscano, Vitale. All. Braglia

Arbitro: Mirabella di Napoli

Marcatori: 28’ pt su rigore Arena, 36’ pt Guidi

PONTEDERA - Sarà Gubbio-Rimini la prima sfida dei play off? La domanda è lecita, perché già oggi gli accoppiamenti potrebbero variare. Vediamo perché. L’1-1 di Pontedera, ottavo risultato utile di fila, consente al Gubbio, di conservare la quinta posizione (quindi di giocare in casa le prime due gare dei play off del girone) e di affrontare domenica la decima classificata, il Rimini appunto, che pur alla pari con la Recanatese, ha la miglior differenza generale. Sembra però che già in giornata sia in arrivo un deferimento nei confronti del Siena (problemi con l’Irpef) e che di conseguenza gli siano inflitti altri punti di penalizzazione. Se saranno almeno due (come quelli già tolti nei mesi precedenti) i bianconeri scivolerebbero addirittura fuori dalla zona play off e così diventerebbe la Recanatese la decima classificata e la prima avversaria della squadra di Braglia. Addirittura potrebbe slittare pure la data di inizio dei play off (previsti domenica prossima) perché tra deferimento, penalizzazione effettiva e ricorso (eventuale) i tempi si allungano. Insomma, sarà una settimana intensa per il Gubbio, che ieri a Pontedera era riuscito a scattare avanti poco prima della mezz’ora con una guizzo di Arena, steso da Shiba. Dal dischetto il gioiellino ha spiazzato Siano. Era un vantaggio importante, perché con la Carrarese che stava perdendo a Pesaro (dove poi ha perso) il Gubbio aveva in tasca il quarto posto, ossia l’ingresso al secondo turno dei play off. L’illusione invece è durata solo 7’, tanti quanti sono bastati al Pontedera per raddrizzare il match al primo tiro in porta: sul cross di Shiba, l’inzuccata di Guidi è stata neutralizzata ma non bloccata da Greco e sulla ribattuta lo stesso giocatore di casa ha trovato l’1-1.

Stefano Lemmi