Gubbio pareggia l'ultima amichevole con la Sambenedettese

GUBBIO

1

SAMBENEDETTESE

1

GUBBIO (3-4-1-2) Vettorel; Pirrello, Portanova, Mercadante; Morelli (1’ s.t. Frey), Mercati (1’ s.t. Casolari), Bulevardi, Semeraro; Di Massimo (1’ s.t. Vazquez), Spina (21’ s.t. Rosaia), Udoh. All. Braglia. A disp. Greco, Tozzuolo, Signorini, Dimarco.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1) Coco; Zobolet (31’ st. Chiatante), Sbardella (14’ s.t. Scimia), Sirri, Pagliari (1’ s.t. Orfano); Barberini (dal 14’ Pezzola), Arrigoni; Cardoni (40’ s.t. Lonardo), Alessandro (44’ p.t. Romairone), Battista (31’ s.t. Thiaw), Tomassini. All. Lauro. A disp. Pinto, Grillo, Tsechoev, Evangelisti, Pietropaolo.

Reti: Tomassini (S) al 32’ su rigore, Mercadante (G) al 36’ s.t.

Arbitro: Centi di Terni (Lauri-Cardinali)

Note: espulso Portanova al 41’ s.t; ammoniti: Sirri, Bulevardi; corner: 4-2

GUBBIO – Va in archivio anche l’ultima gara amichevole del precampionato del Gubbio. L’1-1 maturato contro la Sambenedettese, formazione di Serie D, chiude dunque il periodo di preparazione e lancia i rossoblù verso l’esordio in campionato. Braglia sceglie il 3-4-1-2, cambiando assetto rispetto al 3-5-2 visto finora, con il volto “nuovo” Spina in avanti insieme a Udoh. Lauro risponde con il 4-2-3-1, schierando Tomassini unica punta con Alessandro a ruotargli intorno. Il vero protagonista del match è il caldo, che limita l’intensità delle due formazioni: al 10° arriva la prima occasione, con Bulevardi che conclude una splendida azione corale ma Coco si supera e abbassa la saracinesca. La Samb si fa vedere con una conclusione debole di Sbardella, ma al 29° è Spina che, lanciato a rete, conclude col mancino ma non centra lo specchio della porta. Ancora Spina, al 45°, cerca il pallonetto sull’uscita del portiere ma la sfera termina alta. I rossoblù umbri si rendono pericolosi al 54° con Udoh, la cui acrobazia sfiora la traversa, e al 59°, quando ancora Spina, servito da Frey, colpisce il palo con una conclusione ravvicinata. Al 77° Portanova abbatte Romairone in area e Centi fischia calcio di rigore, con Tomassini che spiazza Vettorel e porta in vantaggio i suoi. Dura poco la gioia marchigiana, perché dopo due minuti Frey crossa al centro e Mercadante trova l’incornata vincente, sigillando il risultato sull’1-1. Lo stesso difensore ex Cesena commenta così il gol: “Era importante agguantare il pareggio, anche se nello spogliatoio siamo un po’ delusi perché volevamo vincere”.