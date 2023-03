Gubbio, oggi c’è l’Olbia "Ci stiamo rialzando"

GUBBIO - Nella rincorsa alle zone alte dei playoff, oggi il Gubbio trova sulla sua strada l’Olbia, in una partita importante contro una squadra da non sottovalutare. Braglia, che torna in panchina dopo la squalifica di due giornate, battezza così la gara: "Noi dobbiamo fare la nostra partita, come sempre. Abbiamo le nostre motivazioni, cioè arrivare a fare i playoff nella migliore posizione possibile. Non ci si deve concentrare esclusivamente sugli altri, dobbiamo pensare a noi, fare il nostro e farlo bene. In questo momento dobbiamo concentrarci sul nostro piazzamento. Di recente qualche miglioramento s’è visto, facciamo fatica a far gol, ad indirizzare le partite, ma in campo siamo messi meglio, i ragazzi stanno migliorando e stanno provando a rialzarsi, guardiamo partita per partita ciò che riusciamo a fare". Con Bonini squalificato e Signorini e Morelli ancora ai box, il tecnico grossetano non bada molto alle defezioni: "Non è questione di chi manca, preparo la partita con chi c’è, vediamo domani come andrà. Secondo me la squadra sta bene, in campo inizio a vedere determinante cose che mi piacciono. Anche i ragazzi si giocano molto, non solo la società: devono confermare la credibilità acquisita con il girone d’andata". Una squadra, l’Olbia, che non è solo Ragatzu, seppur miglior marcatore dei sardi con 13 gol: "“Rspetto all’andata sono cambiati, hanno trovato equilibri importanti, sono una squadra tosta, in un ottimo periodo di forma. Noi andiamo in campo e spero faremo la partita che dobbiamo fare; abbiamo provato diverse cose in allenamento, vediamo se domani ci riescono". Per quanto riguarda la formazione, invece, con ogni probabiità Braglia confermerà il 4-3-1-2, con Greco tra i pali, Corsinelli, Portanova, Redolfi e Nicolao in difesa, Rosaia, Toscano e Bulevardi sono i favoriti a centrocampo anche se Bontà scalpita e può far comodo, in attacco dovrebbe essere confermato il trio Arena-Vazquez-Di Stefano, ma attenzione a Spina che può essere una risorsa, anche a partita in corso. A guidare l’Olbia dalla panchina c’è Roberto Occhiuzzi.