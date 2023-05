Gubbio, notte della verità Stasera al via i play off

È il giorno che si attendeva da tempo. Dopo la sosta forzata per far sì che la giustizia sportiva facesse il suo corso, la fatidica data dell’11 maggio è arrivata. Questa sera – ore 20:30 al “Barbetti” - comincia la post-season del Gubbio, pronto ad affrontare il primo turno dei playoff della Serie C contro la Recanatese, rientrata nella griglia solo qualche giorno fa a discapito del Siena. I rossoblù, con il quinto posto in classifica conquistato sul campo, hanno non solo il vantaggio di giocare in casa, ma hanno anche a disposizione due risultati su tre (pareggio e vittoria) per approdare alla seconda fase del playoff del girone. Occhio, però, alla Recanatese, che dopo un girone d’andata che faceva presagire il peggio, nel ritorno si è rimboccata le maniche arrivando a ridosso del decimo posto, poi arrivato a campionato concluso per le questioni di cui sopra. Una rosa giovane ma non troppo, con il giusto tasso d’esperienza che permette un buon equilibrio: non è un caso che il leader tecnico e carismatico, nonché il miglior giocatore della squadra, sia il quarto più “anziano”, Alessandro Sbaffo. È lui l’osservato speciale, che a Gubbio conoscono molto bene per diversi motivi; un po’ perché il n° 10 giallorosso ha già giocato in maglia rossoblù – stagione 1920, 22 presenze condite da 6 gol e 3 assist – un po’ perché quando Sbaffo incontra il Gubbio offre il meglio di sé. Gli eugubini sono la vittima preferita del fantasista marchigiano, che ha segnato 4 gol e confezionato 3 assist in 9 match. D’altra parte, però, la squadra di Braglia ha intrapreso un percorso che può diventare ancora più importante di quello che è stato già tracciato: come detto dal mister in conferenza stampa, per i giocatori un buon risultato ai playoff può rivelarsi importante per la loro carriera professionale e per tanti altri motivi. Fondamentale sarà la spinta del pubblico, che può e deve spingere la squadra a sognare in grande. A dirigere la sfida sarà Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Manuel Marchese di Pavia.