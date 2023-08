Gubbio, nel settore offensivo fari puntati su Marco Spina Ma girano anche i nomi di Spalluto, Ferrante e Kanoutè

GUBBIO – La dirigenza rossoblù sta lavorando a pieno ritmo per sfruttare al meglio gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, in modo da fornire a mister Braglia una rosa completa in tutti i reparti e composta da giocatori con le caratteristiche tecniche cercate dal tecnico toscano. I fari sono puntati verso il settore offensivo e sono tante le piste seguite dal diesse Mignemi. La più calda sembra essere quella che porta a Marco Spina, esterno classe 2000 di proprietà del Crotone già lo scorso anno in prestito ai rossoblù: ora potrebbe arrivare a titolo definitivo. Altri nomi sono quelli dell’ormai sempreverde Samuele Spalluto, vecchia conoscenza del Gubbio, Alexis Ferrante, esperto attaccante ex Cesena, e Mamadou Kanoutè, punta classe ’93 in uscita dall’Avellino. Intanto, nella giornata di ieri Giuseppe Nicolao ha salutato i compagni ed è partito in direzione Brindisi, squadra neopromossa dalla Serie D che giocherà nel girone C, mentre si continua a cercare l’intesa con la Virtus Francavilla per il trasferimento di Marco Toscano e si attendono risvolti per quanto riguarda la situazione di Corsinelli.