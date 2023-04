Gubbio, motori accesi per la sfida col Torres

Termina oggi un’intensa settimana di allenamenti che ha avvicinato il Gubbio all’importante gara, penultima assoluta e ultima tra le mura amiche del “Barbetti” di campionato regolare, contro la Torres, prevista per domani pomeriggio alle ore 17:30. Sono state anche divulgate le designazioni arbitrali per la 37° giornata del girone B di C. A dirigere Gubbio-Torres sarà Maria Marotta della sezione di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Spagnolo di Reggio Emilia e Sicurello di Seregno. Il quarto ufficiale sarà invece Boiani di Pesaro. Marotta ha diretto 58 partite in cinque stagioni in Serie C, riuscendo anche ad esordire in Serie B nel maggio del 2021, diventando la prima donna ad arbitrare nel campionato cadetto. Nella giornata di ieri, inoltre, l’A.S. Gubbio 1910 ha omaggiato la scomparsa di Angelo Drago, presidente della società in uno dei periodi più difficili della lunga storia rossoblù. Drago, originario di Arezzo, accettò di guidare gli eugubini pur sapendo di non avere le capacità finanziarie per risollevarlo da una situazione velocemente degenerata nella prima metà degli anni ‘90. Fu presidente nella travagliatissima stagione 199596, con la retrocessione della squadra in Eccellenza. Sulla panchina, per inseguire la salvezza, si sono alternati Palazzi, Sabatini e Lisarelli.