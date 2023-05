Gubbio, missione play off Oggi test con il Fano

GUBBIO – I rossoblù, nell’attesa di sapere quale sarà il proprio avversario per il primo turno dei playoff – previsto per giovedì 11 al “Barbetti” – continua a prepararsi in vista della gara. Dopo i due giorni di riposo la squadra è tornata ad allenarsi martedì 2 maggio come da programma. Per non perdere il feeling con il calcio giocato è stata organizzata un’altra amichevole – la prima contro il Sansepolcro lo scorso sabato, vinta 4-0 – questa volta contro il Fano, attualmente quarto in classifica nel girone F di Serie D. Si giocherà oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Mancini. Anche se la stagione non è ancora conclusa, si possono tirare le fila di quelle che sono state queste 38 partite di regular season, affrontate con grinta e qualità, tra alti e bassi, sia per quanto concerne la squadra nel complesso che i singoli giocatori. La squadra, infatti, ha raggiunto il record di punti in campionato (61), senza considerare le annate in cui si è vinto il girone, ma anche le prestazioni individuali hanno fatto e faranno parlare di loro. A partire dalla porta, dove Raffaele Di Gennaro, estremo difensore rossoblù classe 1993, ha primeggiato nel girone B riguardo alle le reti inviolate, totalizzando 19 clean sheet su 30 partite giocate, subendo zero gol nel 63% delle gare disputate. In attacco, invece, si conferma autentico trascinatore dei suoi Alessandro Arena, fantasista classe 2000 sul quale già suonano le sirene di diversi club di Serie A e B, che ha chiuso il campionato con 10 gol e 9 assist all’attivo. Proprio quest’ultima statistica lo fa schizzare al primo posto del girone, subito prima di Schiavi della Carrarese, che chiude a 8. Numeri e statistiche che dimostrano la qualità e l’efficienza della squadra che esalta i singoli e riesce ad esaltarsi anche grazie a loro. Caratteristiche che risulteranno fondamentali nei playoff, dove la temperatura calcistica sale e la pressione si fa sentire di più: i giocatori di maggiore livello solitamente si esaltano quando la posta in gioco si alza, e di conseguenza sarà ancora più importante l’apporto del pubblico, dato anche il vantaggio di poter giocare in casa il primo ed anche un eventuale secondo turno.