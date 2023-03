"Gubbio, la squadra fatica ad essere amata"

GUBBIO - Prosegue il periodo positivo del Gubbio, che dopo la vittoria contro il San Donato vuole ancora vincere. Sabato arriverà la Vis Pesaro, squadra che cerca punti salvezza, così come i rossoblù vogliono guadagnare il quarto posto. Intanto, nella trasmissione “Fuorigioco” andata in onda lunedì sera, il diesse Mignemi ha parlato del seguito che la squadra porta con sé, anche in vista dei playoff: "I ragazzi della curva ci seguono sempre, per noi sono imprescindibili e non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto. Per il resto, con la Lucchese c’erano appena 250 paganti: era uno scontro diretto per i playoff, fate voi i conti. Non è un caso che abbiamo vinto 9 partite in trasferta mentre in casa fatichiamo di più". Nell’analisi della situazione, il direttore sportivo valuta ogni sfaccettatura: "Come società abbiamo sbagliato qualcosa, non siamo riusciti a entrare nel cuore della gente, la squadra fatica a essere amata. Ci si dimentica che Gubbio e la maglia per cui lottiamo sono la cosa più importante". Una presenza non sempre costante: "È inutile negarlo, questi risultati così importanti per la piazza meriterebbero un altro seguito, così come lo meriterebbe il presidente Notari".