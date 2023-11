Gubbio, la carica giusta contro la Torres

GUBBIO – Il Gubbio prosegue la settimana di allenamenti per preparare la quindicesima giornata di campionato, che prevede la trasferta in casa della Torres, capolista pari merito con il Cesena – quest’ultima avanti per differenza reti. La vittoria con il Sestri Levante ha dato la carica giusta ai rossoblù di Braglia che vogliono sfruttare la scia e continuare a portare punti in cascina. Un match, questo con la Torres, che sembra quasi un crocevia per il Gubbio, che quasi al giro di boa deve cercare un salto di qualità per confermarsi, come lo scorso anno, nella parte alta dei playoff. Intanto sono in vendita a 10 euro oltre i diritti di prevendita, i biglietti per domenica alle ore 14 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. I tagliandi del settore ospiti (curva sud) potranno essere acquistati fino alle ore 19 del giorno precedente la gara online sul circuito Vivaticket.com oppure presso i punti vendita di Gubbio: tabaccheria 2000 in via Ubaldi e tabaccheria Sebastiani in viale della Rimembranza.