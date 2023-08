Gubbio, il presidente: "Al lavoro sull'organico" - Preparazione rosa in vista del campionato

A circa tre settimane dall’inizio del campionato, la società rossoblù è in fermento per la preparazione della rosa sia sul mercato che in campo, con il ritiro precampionato che continua. Il presidente Notari commenta così il periodo cruciale: "Stiamo lavorando per completare l’organico, si lavora per operazioni in entrata e in uscita". Una di queste si è già concretizzata, perché il Gubbio ha definito l’arrivo di Luca Bisogno, classe 2000, che andrà ad ampliare il reparto portieri insieme a Vettorel. Ex Cavese e Viterbese, Bisogno ha già esordito nell’allenamento congiunto triangolare di giovedì pomeriggio difendendo i pali contro l’ASD Pontano, match nel quale Udoh ha siglato la sua prima rete con la maglia del Gubbio, così come ha fatto Di Massimo poco dopo contro lo Spoleto. Questa mattina alle 11:30 gli uomini di Braglia sosterranno un allenamento congiunto con il Bologna presso il centro tecnico di Casteldebole, per poi rimanere ospiti del club emiliano; un’occasione sia sul piano tecnico, per potersi confrontare con giocatori di categoria ben superiore, sia sul piano della collaborazione tra società, che potrebbe rivelarsi utile in futuro.