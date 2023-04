"Gubbio, i ragazzi lottano e meritano tanto"

È un Braglia che vuole godersi il momento e soprattutto l’ottimo momento del suo Gubbio, arrivato a 58 punti a tre giornate dal termine, andando così ad inserire questa stagione tra le migliori della storia della società eugubina.

"I ragazzi meritano tanto e lo stanno dimostrando, anche oggi siamo partiti con 5 Under e continueremo a farlo, perché sono giovani che hanno qualità e valore, cominciano ad imparare anche a sacrificarsi per la squadra. È un piacere vederli impegnarsi per la squadra, lottare. Quello che stiamo facendo è già straordinario, poi se riusciamo a migliorarci ulteriormente sarà ancora meglio, ma non gli si può dire nulla. Abbiamo fatto i nostri passi falsi ma l’impegno non è mai mancato".

Un’ottima vittoria, ma il tecnico di Grosseto sprona i suoi ragazzi a migliorarsi continuamente: "Non è stata una partita perfetta, ma nei primi 2025 minuti siamo stati ottimi. Se dopo il gol diventi prevedibile e fatichi a costruire, qualcosa non mi torna ed è giusto che io lo dica ai giocatori, anche per rispetto di chi non è in campo.

Qui tutti meritano di giocare, poi quando si scende in campo lo si deve legittimare".

Anche con il cambio modulo, tutta la squadra ha dimostrato di aver recepito appieno le direttive dello staff tecnico: "Noi abbiamo un’idea, in alcune partite possiamo giocare in un modo, in altre in altri modi.

Le cose non cambiano a causa dei moduli, ciò che fa la differenza è l’atteggiamento.

Nel nostro periodo negativo ci era in un certo senso sfuggito il sogno e ai ragazzi non andava giù”. Ora si pensa al Siena, che il Gubbio affronterà nella trasferta di giovedì sera, alle 20:30. Mancheranno Bontà e Rosaia, entrambi per squalifica, ma a centrocampo potrebbero esserci delle difficoltà di numero: "In questo momento Bulevardi e Toscano non si allenano da 10 giorni per problemi fisici, speriamo di ritrovarli per la trasferta di Siena visto che mancheranno Bontà e Rosaia".

Anche Spina, intervenuto nel post-partita, ringrazia Braglia per i consigli a fine primo tempo: "Faticavo un po’ a puntare l’uomo, il mister ha saputo farmi capire dove sbagliavo e nel secondo tempo sono entrato in campo con un atteggiamento diverso. La differenza si è vista, ho segnato una doppietta". Il Gubbio si gode quindi il quarto posto, pur consapevole che la regular season non è finita e i play-off saranno un campionato a parte.