Gubbio espugna Arezzo Debutta il portiere Greco

AREZZO

0

GUBBIO

2

AREZZO p.t.(4-3-3): Viti; Poggesi, Pretato, Risaliti, Zona; Arduini, Damiani, Settembrini; Convitto (p.t. 35’ Bramante), Persichini, Pattarello.

AREZZO s.t:Trombini (s.t. 35’ Di Furia); Pericolini, Pretato, 6 Polvani (s.t. 31’ Arduini), Poggesi (s.t. 16’ Lazzarini); Arduini (s.t. 16’ Bianchi), 18 Damiani (s.t 16’ Castiglia), Foglia; Bramante (s.t.16’ Gaddini), Persichini (s.t 16’ Gucci), Pattarello (s.t.16’ Cantisani). All. Paolo Indiani.

GUBBIO p.t. (3-5-2): Greco; Tazzer,Dutu, Portanova; Corsinelli, Vitale, Bontà, Bulevardi, Semeraro; Vazquez, Spina.

GUBBIO s.t. (3-4-2-1): Meneghetti; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli, Rosaia, Toscano, Semeraro; Di Stefano, Arena; Arras. All. Paolo Braglia

Arbitro: Poledrini di Arezzo.

Reti: pt 27’ aut. Arduini, 37’ Bulevardi.

AREZZO - Il Gubbio si impone per due a zero nell’amichevole disputata ieri tra i padroni casa e l’undici di Piero Braglia. Occasione per preparare al meglio i prossimi impegni.

Il Gubbio, fermo restando lo schema tattico ormai prevalente, ha utilizzato la partita per dare spazio a tutto il gruppo, a cominciare dal neo acquisto Greco, schierato subito tra i pali, e verificare la condizione dei singoli per avere a disposizione ulteriori elementi di giudizio da tenere presenti nelle definizione delle formazioni ufficiali.

Non molte le emozioni con il Gubbio che nel primo tempo è stato abile e cinico nello sfruttare le occasioni andando in vantaggio (27’) su autorete di Arduini e raddoppiando con Bulevardi (37’) con una bella conclusione. Nella ripresa girandola di sostituzioni con l’Arezzo che sul finire ha colpito un palo con Cantisani. Intanto la società ed il Presidente Notari si sono complimentati con Matteo Marani eletto ieri ai vertici della Lega Pro.

"A Marani, giornalista e direttore del Museo del Calcio di Coverciano, gli auguri di buon lavoro del club rossoblù".