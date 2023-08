Gubbio, ecco le nuove maglie: "Non un pezzo di stoffa, ma un simbolo di storia"

GUBBIO – Il Gubbio ha presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi nelle sale dell’Hotel San Marco, nel tardo pomeriggio di ieri, le maglie ufficiali per la stagione 20232024. Lo sponsor di maglia per quest’anno è Colacem, che insieme al gruppo Barbetti, CVR e gruppo Notari va a comporre i main sponsor rossoblù. "Veniamo da un periodo in cui non siamo riusciti a fare delle manifestazioni, ma ora è tempo di ricominciare a farli: da qui all’inizio del campionato avremo degli appuntamenti che ci accompagneranno all’avvio del torneo. A partire dalla prossima della squadra del 17 agosto, seguita due giorni più tardi dal Memorial Mancini, che si giocherà col Perugia, per cominciare a tastare il polso. Ringrazio ovviamente gli sponsor, linfa vitale di questa società".

Erano presenti anche l’assessore Damiani e il sindaco Stirati, oltre allo staff tecnico e dirigenziale dell’A.S. Gubbio, oltre a Signorini, Portanova, Vettorel e Udoh, modelli per un giorno. La prima maglia è la classica rossoblù, la seconda è bianca con inserto rossoblù centrale, mentre la terza maglia è nera con striature rosse e blu, con uno scudetto rivisitato: le lettere ASG si incastrano tra di loro in una forma sferica; la maglia del portiere è invece gialla.

Il sindaco Stirati ha portato i saluti dell’amministrazione, ribadendo la grande tradizione sportiva della nostra città. "La maglia non è solo un pezzo di stoffa, ma è simbolo di storia, anima e orgoglio. Dobbiamo essere strettamente legati a questa maglia".