Gubbio, è un’altra prova di forza Ma il Siena pareggia allo scadere

SIENA (4-3-2-1) Lanni; Raimo, Riccardi, Motoc (35’st Orlando), Favalli; Buglio (21’st Verduci), Collodel, Meli (35’st Frediani); Belloni, Disanto (47’st Picchi); Paloschi (21’st Leone).(Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Rizzo, Rusnak, De Santis). Allenatore Pagliuca

GUBBIO (3-4-2-1) Greco; Portanova, Signorini (31’st Redolfi), Bonini; Corsinelli (39’st Morelli), Bulevardi, Bontà, Nicolao (17’st Semeraro); Arena (39’st Tazzer), Spina (17’st Arras); Vazquez. (De Luca, Di Gennaro, Buzzi, Morelli, D’Angela). Allenatore Braglia

Arbitro: De Angeli di Milano (Iacovacci-Asciamprener Rainieri). Ammoniti: Buglio, Portanova, Bontà, Motoc, Favalli, Disanto. Spettatori: 2433 (56 ospiti).

Reti: 24’pt Riccardi, 9’st Vazquez, 30’st Bontà, 45’st Disanto.

SIENA - Il Gubbio cinico e motivato viene beffato allo scadere. Disanto al 90’ salva la Robur dalla terza sconfitta di fila: è 2-2 nel turno infrasettimanale di serie C. La gara di un semideserto Franchi, disertato anche dai vertici societari, si apre al 6’ quando Raimo perde una palla in uscita: Spina non ne approfitta. All’11’ Spina è toccato in area da Motoc. Per Angeli di Milano è tutto regolare anche se gli eugubini protestano molto per il tocco del moldavo. Gara aperta e ricca di capovolgimenti di fronte e a passare è il Siena: punizione di Disanto (24’) e colpo di testa di Riccardi che brucia Portanova e insacca battendo Greco, che tra i pali eugubini sostituisce Di Gennaro. Al 28’ bellissima palla al volo di Bulevardi per Vazquez, provvidenziale Paloschi ad anticipare tutti. Una bella azione di contropiede nata da un recupero di Collodel: cross di Paloschi per Disanto, Signorini stoppa il colpo di testa in tuffo del 7 bianconero. E’ l’ultima emozione di un primo tempo vibrante. Nel secondo Corsinelli (7’) anticipa di Disanto all’ultimo tuffo mentre dall’altra parte Vazquez stavolta fa centro con una bella conclusione dal limite, 1-1. Una interessante ripartenza di Meli porta alla conclusione (di testa in tuffo) Buglio, troppo centrale però per impensierire Greco (13’). Arena inventa al limite dell’aria saltando Motoc: il suo mancino è deviato all’ultimo da Favalli. La Robur passa al 3-5-2 con Verduci nel pacchetto arretrato e Belloni che affianca Disanto in attacco. Senza Paloschi e con un attacco tutto tecnica e velocità la formazione di Pagliuca crea una buona azione: Motoc pesca Favalli, ma il sinistro volante del terzino è deviato in tuffo dal portiere. Gol sbagliato, gol subito. E’ ancora il Gubbio a passare: assist di Arras (ceduto al Gubbio nelle ultime ore di mercato per prendere Petrelli), e ‘piazzato’ di Bontà. Bulevardi sfiora il tris con un Siena che Pagliuca ridisegna con Orlando e Frediani. L’ex Alessandria è bravo a trovare l’inserimento di Disanto che col piatto destro segna il 2-2 . Guido De Leo