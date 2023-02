Gubbio, De Simone: "Meritavamo di vincere Vedere ora i ragazzi soffire mi fa male"

GUBBIO - Domenico De Simone, che contro il Fiorenzuiola ha sostituito in panchina lo squalificato Piero Braglia, commenta con toni amari, tra rimpianto e recriminazione, il risultato di parità con il quale si è conclusa la prestazione dei rossoblù al "Barbetti". Un punto comunque che muove la classifica, arresta la serie delle sconfitte, denota una crescita sul piano della determinazione e dell’impegno che devono ritrovare il modo di confluire nella "cattiveria" e concretezza del girone di andata. "Non aver vinto è motivo di profondo dispiacere – il commento a caldo del tecnico -. I ragazzi meritavano sicuramente il successo e per quanto espresso nell’arco dei novanta minuti ai punti sarebbe andato sicuramente a loro. Vedere in questo periodo questi ragazzi soffrire mi ha fatto molto male. Resta tuttavia il fatto che abbiamo disputato una buona gara". Un risultato figlio pure di troppi errori in fase conclusiva. "In alcune circostanze si poteva fare meglio, in altre però non siamo stati fortunati; tutti i ragazzi hanno dato il massimo".