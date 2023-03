Gubbio da favola: vetta assicurata Belbello soddisfatto

GUBBIO – Fiorisce lo sport a Gubbio. Il Basket Gubbio, domenica, si è assicurato il primo posto nella regular season della Serie D umbra. Un risultato importante arrivato con una giornata d’anticipo, dopo la vittoria alla Polivalente sull’Editec Cannara Basket per 72-68. Il presidente Pierangelo Belbello esprime una "grande soddisfazione per la prima squadra ma non solo, anche per tutto il movimento cestistico eugubino. Stiamo ottenendo ottimi risultati dal minibasket a salire, con tanti bambini e non solo che si iscrivono ogni anno. Inoltre quest’anno – prosegue Belbello - puntiamo a fare bene i playoff per onorare al meglio il 50° anniversario dalla nascita della società, anche se il cammino è lungo". Le fasi finali del campionato partiranno domenica 16 aprile, quando il Basket Gubbio affronterà il primo turno dei quarti di finale alla Polivalente. Il presidente chiede anche "l’appoggio della città, che in questa stagione ha contribuito molto ad alimentare un clima di fiducia nella squadra".